Quartieri Scampia e Dante a Napoli: controlli amministrativi della polizia Ecco il bilancio dell'attività svolta

Gli agenti del commissariato Scampia, con personale della polizia municipale Uo Secondigliano, dell’Asl Napoli 1 centro e dell’ispettorato del lavoro hanno controllato due locali pubblici riscontrando in entrambe le attività commerciali irregolarità igienico sanitarie, mancanza dei titoli autorizzativi in materia di ampliamento e presenza di lavoratori non in regola, oltre ad ulteriori difformità per le quali i titolari sono stati diffidati a regolarizzare.

Mentre, in zona Dante, gli agenti del commissariato di zona hanno controllato 2 B&B ed una casa vacanze, in quest’ultima attività sono state riscontrate alcune irregolarità di natura strutturale e igienico sanitarie per le quali sono stati interessati gli uffici competenti locali.