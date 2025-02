Arrestato 27enne per resistenza a pubblico ufficiale Il giovane è stato arrestato dopo un lungo inseguimento

Un episodio di alta tensione ha scosso le strade di Napoli nella giornata di ieri, quando un giovane di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo un lungo inseguimento che ha coinvolto diversi equipaggi delle forze di polizia.

I fatti si sono svolti nel quartiere di corso Garibaldi, dove gli agenti della Guardia di Finanza, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un'auto che, alla vista della pattuglia, ha ignorato l'alt intimato e ha accelerato, iniziando una fuga per le strade cittadine. Il conducente ha messo in atto manovre pericolose per sfuggire al controllo delle forze dell'ordine.

Il lungo inseguimento ha visto la collaborazione di un altro equipaggio della stessa divisione, allertato dalla Sala operativa del Comando provinciale di Napoli, fino a quando il veicolo è stato bloccato in una traversa di corso Sirena, nel quartiere Barra, nella zona orientale della città. Nonostante il tentativo di fuga, durante il quale il giovane ha urtato un'auto di servizio, il 27enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, residente a Napoli e con precedenti penali per truffa e detenzione di armi, è stato sottoposto a rito direttissimo e condannato a sei mesi di detenzione, con sospensione condizionale della pena.