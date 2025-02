Porta Capuana a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato dalla polizia Un19enne originario del Ghana bloccato dopo una colluttazione

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un 19enne originario del Ghana.

In particolare, i poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Giuseppe Leonardo Albanese, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa dai pantaloni, l’ha consegnata, in cambio di una banconota, ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente in direzione di via Cesare Rossaroll.

Gli operatori, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, il giovane che è stato trovato in possesso di 6 involucri di marijuana e di 20 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.