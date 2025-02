Droga e contraffazione: controlli della polizia a Quarto Attività svolta in sinergia con la polizia municipale

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Quarto. In particolare, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, i militari della tenenza deicCarabinieri di Quarto, con la polizia municipale di Quarto, hanno identificato complessivamente 78 persone, di cui 19 con precedenti di polizia e 10 sottoposte a varie misure di prevenzione.

Durante l’attività di controllo gli operatori hanno controllato 44 veicoli, contestato 8 violazioni del codice della strada sanzionando amministrativamente una persona per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale e denunciandone un altro poiché trovato in possesso di capi di abbigliamento contraffatti