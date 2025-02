Investito da un'auto a Napoli, Domenico muore dopo 7 giorni di agonia il 17enne rimasto gravemente ferito nell'incidente di vilale Dohrn

A sette giorni di distanza dall'investimento avvenuto lungo viale Dohrn a Napoli è morto Domenico il 17enne rimasto gravemente ferito nell'incidente.

Troppo gravi le ferite riportate. Inutile ogni disperato tentativo dei sanitari del Cardarelli di strapparlo alla morte.

Domenico era stato investito nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 2,30, all'altezza degli Chalet dei Pini, in Viale Dohrn nella corsia di marcia da Piazza Vittoria a Piazza della Repubblica, da una Mini Cooper guidata da un 19enne. Trasportato d'urgenza al San Paolo era stato quindi trasferito al Cardarelli dove i medici lo avevano operato nel tentativo di contenere i danni dell'emorragia cerebrale.

E in queste ore è arrivata anche la conferma del decesso dell'82enne coinvolto in un incidente stradale sabato scorso in via Regina Margherita a Napoli. L'anziano era a bordo del suo scooter quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ha urtato lateralmente una Fiat Panda condotta da un 26enne.