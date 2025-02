Scacco alla movida di Chiaia a Napoli: denunce, sanzioni e minori segnalati I carabinieri non concedono sconti

E’ un parcheggiatore abusivo nella zona rossa e pretende il denaro. Questo è uno degli episodi avvenuti questa notte nel quartiere Chiaia durante il servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale carabinieri di Napoli.

Siamo a via Filangieri e i militari del nucleo radiomobile di Napoli bloccano una persona di 50 anni, compie gli anni proprio oggi. L’uomo è già noto ai Carabinieri che ricostruiscono cosa sia accaduto poco prima. Il 50enne - parcheggiatore abusivo - si avvicina al proprietario di un’auto che ha appena parcheggiato. Pretende il denaro ma la vittima non vuole cedere alla prepotenza di quell’uomo e si rifiuta.

Scatta la minaccia con il 50enne che promette di danneggiare l’auto. “Una bella rigata e vedi quanto ti costa”.

Il cittadino vede i carabinieri che sono proprio a due passi da lì, impegnati nei controlli alla movida, e chiede aiuto. Il parcheggiatore viene denunciato per tentata estorsione e per inosservanza dell’ordinanza prefettizia istitutiva della zona rossa. Il 50enne è stato allontanato dall’area.



Durante i controlli alla movida durante la notte effettuati dai carabinieri della compagnia Napoli centro sono stati denunciati altri 2 parcheggiatori abusivi in zona baretti e un 51enne in atteggiamenti molesti è stato invece allontanato dalla zona rossa.



Sono stati identificati 293 giovanissimi e controllati 52 veicoli con 19 contravvenzioni al codice della strada, 7 di queste per mancato uso del casco. Saranno sette gli scooter sequestrati. Sono 3 i ragazzini segnalati alla prefettura perché trovati con modiche quantità di droga.

Non sono mancati i controlli ai locali della movida. I carabinieri hanno impartito ai gestori 32 prescrizioni e 5 esercizi commerciali sono stato sanzionati per un importo complessivo di 9mila euro.