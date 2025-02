Ancora violenza a Piazza Bellini: un altro giovane ferito nella movida La piazza della movida ancora teatro di aggressioni

Ancora violenza nel cuore della movida partenopea. Nella notte tra domenica e lunedì, un ragazzo di 21 anni è stato ferito al volto con una bottiglia di vetro durante una lite avvenuta in Piazza Bellini. Il giovane, incensurato, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove ha riportato una ferita giudicata guaribile in pochi giorni. "È stato uno straniero", ha dichiarato la vittima agli agenti del commissariato Decumani, che hanno avviato le indagini per risalire all’aggressore.

Un'escalation di violenza nella "zona rossa"

Questo episodio arriva a distanza di pochi giorni da un altro grave fatto di sangue. La notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio, un turista tedesco di 27 anni era stato accoltellato alla gola da un gruppo di giovani italiani per futili motivi. L'aggressione era avvenuta sotto gli occhi di due suoi connazionali. Il ragazzo, dopo momenti di apprensione, è ora fuori pericolo.

L'aumento degli episodi di violenza ha portato il prefetto Michele di Bari a includere Piazza Bellini tra le cosiddette "zone rosse", aree ritenute particolarmente a rischio e soggette a controlli straordinari. Nonostante ciò, gli interventi delle forze dell'ordine sembrano non bastare a frenare la spirale di aggressioni che si ripetono nei weekend.

Parcheggiatori abusivi e minacce: tensione anche nelle altre zone della città

Oltre agli episodi di violenza nella movida, la polizia ha dovuto affrontare altri fenomeni criminali. Ieri sera, nella zona del porto, un 49enne è stato arrestato dopo aver minacciato un’automobilista che si era rifiutata di pagare un "pizzo" per il parcheggio sulle strisce blu. La donna, impaurita, ha allertato una pattuglia dell’Unità Operativa di Prevenzione Generale, che è subito intervenuta bloccando l’uomo, ora accusato di tentata estorsione.

Un altro parcheggiatore abusivo è stato invece fermato in via Filangieri, nel quartiere Chiaia, anche questa considerata "zona rossa" della città. L’uomo, un 50enne già noto alle forze dell’ordine, aveva minacciato il proprietario di un’auto parcheggiata, promettendo danni alla vettura in caso di mancato pagamento. Grazie all’intervento dei carabinieri, il parcheggiatore è stato denunciato per tentata estorsione e per inosservanza dell’ordinanza prefettizia che vieta la presenza di abusivi nelle zone soggette a sorveglianza speciale.

Sicurezza e controlli: le forze dell’ordine sotto pressione

Nonostante gli sforzi delle autorità, i fatti degli ultimi giorni evidenziano le difficoltà nel mantenere il controllo sulle aree più frequentate dalla movida. L'aumento della violenza preoccupa residenti e commercianti, che chiedono maggiori misure di sicurezza per contrastare risse, aggressioni e fenomeni di microcriminalità.

Il problema dei parcheggiatori abusivi si aggiunge a un quadro già critico, dimostrando come il fenomeno dell'illegalità diffusa sia ancora difficile da debellare. La Prefettura e il Comune dovranno ora valutare nuove strategie di intervento per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti che affollano le strade del centro storico nelle ore notturne.