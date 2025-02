Polizia Locale denuncia 6 parcheggiatori abusivi durante il match Napoli-Udinese L’operazione ha coinvolto 70 agenti, tra cui tre ufficiali, e si è concentrata su vari fenomeni

Durante il controllo del territorio in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Udinese, la Polizia Locale di Napoli ha effettuato una serie di operazioni per garantire la sicurezza stradale e contrastare l'illegalità. L’operazione ha coinvolto 70 agenti, tra cui tre ufficiali, e si è concentrata su vari fenomeni, in particolare il contrasto al parcheggio abusivo e ad altri comportamenti illeciti.

Tra le azioni principali, sei parcheggiatori abusivi sono stati individuati e denunciati, uno dei quali con il sequestro dei proventi illeciti derivanti dalle attività di parcheggio non autorizzato. Inoltre, sono stati individuati quattro veicoli privi di copertura assicurativa, e ben 75 veicoli in sosta irregolare sono stati rimossi, inclusi sette scooter. La Polizia ha anche elevato 4 verbali per occupazione abusiva del suolo pubblico e 88 sanzioni per altre violazioni del Codice della Strada.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza nelle aree circostanti lo stadio, con due esercizi commerciali sanzionati per la vendita di bevande in contenitori di vetro, una pratica vietata durante gli eventi sportivi.

In un altro episodio, la Polizia Locale ha fermato un uomo che ha tentato di forzare un blocco stradale nel sottopasso Claudio, vicino allo stadio. Dopo un tentativo di inversione di marcia, l'uomo ha rifiutato di fornire i documenti agli agenti e si è dato alla fuga a piedi, abbandonando l'auto. Raggiunto da una seconda pattuglia, è stato identificato come residente a Battipaglia, con precedenti per maltrattamenti e spaccio di stupefacenti. L'uomo si è anche rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e al narcotest ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le generalità e violazioni al Codice della Strada, con conseguente ritiro della patente.

Durante l’intervento, un agente ha riportato delle lesioni e, per precauzione, è stato trasportato in ospedale con codice giallo per le cure del caso.