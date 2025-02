20 Arresti nel Napoletano, ricercati 3 indagati irreperibili 17 dei 20 destinatari dell'ordine sono stati arrestati. Tuttavia, 3 indagati sono riusciti a sfuggire alla cattura

Questa mattina, in un’operazione coordinata dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, sono stati eseguiti 20 arresti nell'ambito di un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli. Gli arresti sono stati effettuati nei confronti di membri del clan camorristico Pezzella, attivo nelle zone di Frattamaggiore, Crispano e nelle aree limitrofe della provincia napoletana.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, al momento dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, 17 dei 20 destinatari dell'ordine sono stati arrestati. Tuttavia, 3 indagati sono riusciti a sfuggire alla cattura e risultano attualmente irreperibili. Le autorità sono al lavoro per rintracciare i tre fuggitivi e portare a termine l’operazione.

Il clan Pezzella è noto per essere attivo nella gestione di traffici illeciti, come il traffico di droga e l’estorsione, in particolare nei comuni del Napoletano dove ha consolidato una solida presenza. L’indagine della DDA ha permesso di raccogliere prove decisive sui crimini commessi dal clan e di ottenere l’ordinanza di arresto, segno dell'intensificazione dell'attività investigativa contro le organizzazioni criminali.

Le forze dell'ordine non escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore, mentre si concentrano sul rintraccio degli ultimi tre indagati. L'operazione di oggi rappresenta un ulteriore colpo significativo alla camorra, un passo importante nel contrasto alla criminalità organizzata che continua a minacciare la sicurezza e l'ordine pubblico nella regione.