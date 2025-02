L'addio al giornalista Fabio Postiglione: i funerali nella sua Napoli La salma del giornalista del Corriere della Sera è stata accolta dall'affetto di familiari, amici e colleghi

Fabio Postiglione è tornato a Napoli, i funerali oggi alle 15:00 nella Chiesa Santissima Trinità, in via Tasso. La messa officiata da don Gennaro Matino, che lo ha visto crescere sia come uomo che come professionista, nella chiesa del suo quartiere. "Salutarlo sarà la cosa più difficile della mia vita ma sono certa ci rincontreremo. L'amore non muore", queste le parole del parroco per l'ultimo saluto.

Il giornalista ha perso la vita lo scorso 28 gennaio,in un drammatico incidente stradale, stava viaggiando in sella alla sua moto sulla A52 in direzione Venezia quando è statto travolto da un auto sull'altezza di Cologno ovest. Lo scontro è stato violentissimo, nonostante i soccorsi tempestivi, è morto poco dopo al San Raffaele. Tra i più preparati e brillanti cronisti di giudiziaria e nera, Postiglione aveva cominciato la carriera a Napoli, al "Roma", sotto la guida di Antonio Sasso ed era diventato giornalista professionista nel 2009. Era quindi passato al "Corriere del Mezzogiorno", curando nel 2019 l’edizione lucana del quotidiano, e l’anno successivo era approdato al "Corriere della Sera", trasferendosi in Lombardia, dove viveva con la moglie Valentina Trifiletti, anche lei giornalista.

"Talento smisurato, un po’ retrò. Avevi la caratura e la tecnica dei più anziani, i più esperti, nonostante fossi così giovane. Non ho paura di dire che non ci saremmo lasciati mai. Ne eravamo certi entrambi e ce lo dicevamo. Io ho perso il mio amore, il mio maestro, il mio migliore amico. Ho perso tutto". Il saluto ricco d'amore e stima quello che Valentina Trifiletti gli ha dedicato, con un post su Facebook.

Oggi, famiglia, colleghi e istituzioni lo piangono stretti nello sgomento, nella sua città d'origine che tanto amava. Tifosissimo del Napoli, anche dopo il trasferimento a Milano raggiungeva il Maradona per seguire la squadra ogni volta che gli era possibile. Un amore, quello per il Napoli, che era secondo solo a quello che provava per la moglie e per la madre, a cui era molto legato soprattutto dopo la scomparsa prematura del papà.

L'ultimo saluto a Fabio è stato annunciato dalla moglie Valentina Trifiletti, collega di Mediaset, sui social, per il giovane giornalista un doppio funerale, il primo è avvenuto a Milano, mercoledì 12 febbraio, nella Chiesa dell’Incoronata in Corso Garibaldi 116, per i suoi tanti amici, colleghi e per la famiglia del Corriere della Sera:

"Ogni 28 ottobre, il compleanno di Fabio era un evento straordinario. C’erano così tanti amici che lo amavano da dover organizzare almeno due feste. Anche per dargli l’ultimo saluto sarà così. Tante, troppe, sono le persone che gli volevano bene e lo stimavano profondamente che abbiamo organizzato due cerimonie".