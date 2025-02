Pomigliano d'Arco: esercizi commerciali nel mirino della polizia In azioneil reparto prevenzione crimine Campania insieme a carabinieri e finanza

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pomigliano d’Arco. In particolare, gli agenti del commissariato di Acerra, con i militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, personale della polizia locale, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine, del reparto mobile e unità cinofile, hanno identificato 289 persone, di cui 53 con precedenti di polizia, controllato 185 veicoli, di cui 7 sequestrati amministrativamente e contestate 3 violazioni del codice della strada.

Ancora, sono stati controllati 13 esercizi commerciali, di cui 8 sanzionati amministrativamente per mancata emissione di documenti commerciali e omessa installazione del misuratore fiscale sequestrando, altresì, complessivamente 1057 articoli; inoltre sono stati, altresì, segnalati all’ Ispettorato del Lavoro 3 lavoratori non in regola.