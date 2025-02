Sequestrato un campo di gioco da padel abusivo: blitz della Polizia locale I controlli a Fuorigrotta dopo la segnalazione di alcuni residenti

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli di Fuorigrotta sono intervenuti in via Giuseppe Testa a seguito delle segnalazioni dei residenti, che hanno denunciato la presenza di una copertura alta 12 metri, installata a poco più di due metri dalle finestre di un palazzo adiacente.

"Dall'analisi della documentazione amministrativa è emerso che l'impianto sportivo, destinato al gioco del padel, era privo delle necessarie autorizzazioni per la copertura di oltre mille metri quadrati. Sono stati riscontrati, inoltre, ulteriori abusi edilizi consistenti nella realizzazione non autorizzata di tre volumi rispettivamente di 27, 20 e 12 mq, adibiti a uffici, buvette e spogliatoi, nonché l'installazione in corso di una tettoia in scatolati di ferro su un’ulteriore superficie di circa 100 mq", hanni spiegato in una nota gli investigatori.