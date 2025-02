Giugliano in Campania: intensificati i controlli al campo Rom Ecco il resoconto dell'attività degli agenti

La polizia ha effettuato un controllo straordinario del territorio a Giugliano in Campania. In particolare, gli agenti del commissariato di Giugliano - Villaricca, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in prossimità di un campo rom a Giugliano in Campania nei pressi di via Carrafiello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 36 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, controllati 21 veicoli e contestata una violazione del codice della strada per mancata revisione periodica.