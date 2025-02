Accoltella il fidanzato della sua ex ragazza: 18enne fermato a Torre del Greco La vittima è tuttora ricoverata in ospedale. L'arma non è stata ritrovata

Accoltella il fidanzato della sua ex: 18enne fermato per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Torre del Greco. Un 20enne - è la ricostruzione - avrebbe accettato l'appuntamento con il 18enne ex fidanzato della sua ragazza. Arrivati nei pressi di un pub, però, il 18enne avrebbe impugnato un'arma e sferrato 4 fendenti al ragazzo. Il colpo più importante raggiunge il polmone. Il proprietario della paninoteca ha visto i tafferugli da lontano ed è intervenuto per trasportare in macchina il 20enne ferito all'ospedale Maresca di Torre del Greco.

Il 20enne presentava 4 lesioni da arma bianca tra cui la più grave pneumotorace a sinistra. In ospedale, sono i medici ad allertare i carabinieri che avviano le indagini. Inizialmente il 18enne e la ragazza minorenne hanno fatto perdere le proprie tracce, finché i carabinieri alle 3 di notte una pattuglia viene avvicinata dai genitori del 18enne. Nell'auto di papà e mamma che consegnano il giovane ai carabinieri. Gli smartphone e le conversazioni social sono stati sequestrati, già ascoltati diversi testimoni. Il 18enne è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio. La vittima è tuttora ricoverata in ospedale. L'arma non è stata ritrovata.