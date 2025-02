Preso l'aggressore di ben tre componenti di una famiglia dei Quartieri Spagnoli In manette Emilio Casorio, 36enne incensurato, anch'egli rimasto ferito

Ha un volto e un nome il presunto aggressore di ben tre componenti di una famiglia dei Quartieri Spagnoli nel cui appartamento, in vicoletto III Politi, è scoppiata intorno alla mezzanotte una lite furibonda tra l'ex fidanzato di una giovane donna e i congiunti di quest'ultima: padre, madre e figlio, il più grave di tutti per una ferita all'addome. Alla fine è finito in manette Emilio Casorio, 36enne incensurato, anch'egli rimasto ferito e pure lui medicato all'ospedale dei Pellegrini. Le indagini sono state condotte dalla polizia. Il movente starebbe in rancori accumulati nel tempo a causa della relazione sentimentale finita.

Luigi Sanino