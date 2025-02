Incidenti stradali a Napoli: 117 sinistri e 3 morti da inizio anno La Commissione chiede interventi urgenti

Dal 1° gennaio 2025, Napoli ha registrato un preoccupante numero di incidenti stradali: 117 sinistri e 3 vittime. La crescente incidenza degli incidenti ha spinto la commissione competente a mobilitarsi per richiedere interventi mirati, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza delle strade cittadine.

Secondo il presidente della commissione, Simeone, è ormai urgente garantire attraversamenti pedonali sicuri. A tal fine, è stata proposta l'adozione di sistemi rialzati per le strisce pedonali e una maggiore attenzione alla manutenzione di questi segni stradali, che sono fondamentali per la sicurezza dei pedoni. Particolare attenzione è richiesta anche per l'installazione di semafori in prossimità di scuole, ospedali e lungo le arterie che presentano i tassi di incidentalità più alti.

Un altro tema rilevante riguarda il finanziamento delle misure di sicurezza. La commissione ha infatti chiesto di aumentare il budget per le risorse dedicate alla sicurezza stradale e per le campagne di sensibilizzazione, con una proposta di 400.000 euro da destinare a questo scopo. Queste risorse dovrebbero essere inserite nella prossima manovra di assestamento prevista per marzo. Se ciò non avverrà, l'opzione di un emendamento da parte della commissione è già pronta.

In merito ad altre misure, come l'introduzione di un limite di velocità di 30 km/h in alcune zone della città, Simeone ha sottolineato che la velocità media dei mezzi pubblici è già inferiore a questo limite, ma ha aperto alla discussione di tale proposta, escludendo tuttavia l’idea di utilizzare autovelox come strumento di controllo. L’obiettivo, ha precisato, non è fare cassa, ma garantire la sicurezza e promuovere una corretta educazione stradale per evitare ulteriori morti e ferimenti.

L’amministrazione comunale sembra intenzionata a proseguire su questa strada, cercando soluzioni che possano concretamente migliorare la sicurezza delle strade napoletane, in un contesto urbano che continua a manifestare una forte incidenza di incidenti stradali.