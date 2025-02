Napoli, Scampia: sorpreso con la droga e arrestato Sorpreso mentre nascondeva una busta trasparente all’interno di un’intercapedine di un muro

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Scampia hanno tratto in arresto un 44enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i poliziotti, hanno notato in via Don Lorenzo Milani un uomo che, dopo essere uscito da uno stabile, alla loro vista, vi è rientrato frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato nell’androne dell’edificio mentre stava nascondendo una busta trasparente all’interno di un’intercapedine di un muro della scala.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno recuperato il sacchetto all’interno del quale hanno rinvenuto 800 grammi circa di hashish e un bilancino digitale di precisione.

Inoltre, l’indagato è stato trovato in possesso di altri 30 grammi della stessa sostanza e, per tali motivi, è stato tratto in arresto dal personale operante.