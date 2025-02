Quartieri Spagnoli: sorpreso a spacciare dalla finestra di casa e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 55enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, personale della polizia di stato ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 55enne napoletano con precedenti.

Nello specifico, gli agenti della squadra mobile di Napoli, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Maddalenella degli Spagnoli, hanno notato un soggetto che, dalla finestra di un’abitazione al piano terra, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato l'uomo e, nell’appartamento, hanno trovato di 48 involucri di cocaina del peso di circa 17 grammi, numerosi pacchetti di sigarette privi dell'etichetta del monopolio di Stato per un peso di oltre un kg, 700 euro suddivisi in banconote di vario taglio ed un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da 2 telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.