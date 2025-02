Scisciano, sequestrata dai carabinieri una discarica a cielo aperto Trovate pericolosissime lastre di eternit in un terreno del Comune

Una discarica a cielo aperto e lastre di eternit trovate in un terreno del Comune.

Questa notte a Scisciano i carabinieri della stazione di San Vitaliano hanno denunciato 3 persone – un 26enne del posto e due uomini di Nola di 39 e 20 anni – per inquinamento ambientale, discarica, trasporto e deposito illecito di rifiuti. I militari, allertati dal 112, sono intervenuti a Masseria de Siervo in un terreno comunale e hanno sorpreso i 3 mentre scaricavano diverse lastre di eternit.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di accertare che i 3 indagati si erano appropriati dell’area di circa 300 metri quadrati facendola diventare una vera e propria discarica a cielo aperto.

Sul posto sono stati rinvenuti rifiuti ingombranti, tessili, plastica e materiale di risulta. L’area è stata sequestrata.

Rodrigo Rodriguez