Furto in abitazione a Posillipo: 18enne tradito da un tatuaggio Fermato dai carabinieri

Sono state le lancette di un orologio e il nome di una donna a tradire un 18enne di origini rom. Particolari tatuati sulla pelle dell’avambraccio, catturati dall’alta definizione di una telecamera.



I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno fermato il giovane dopo un’indagine partita lo scorso agosto, quando un medico ha denunciato un furto nella sua abitazione di Posillipo.



Grazie alle telecamere installate in ogni camera, i militari sono stati in grado di ricostruire un profilo definito di uno dei malviventi coinvolti nel furto.



Tra tanti, un particolare è stato determinante. Un tatuaggio sull’avambraccio sinistro, in quell’occasione lasciato scoperto da una tshirt azzurra.



Due rose, un orologio da taschino con le lancette puntate sulle 5 e il nome “Anna”. Analizzando meticolosamente le immagini e le banche dati a disposizione, i carabinieri hanno scoperto che il 18enne vivesse nel campo nomadi di Secondigliano.



Tuttavia, nessuna traccia del giovane è stata trovata nell’insediamento. Le indagini sono continuate fino a qualche ora fa, quando un indizio ha collegato il 18enne ad un’abitazione nel casertano.



Il blitz è stato chirurgico. I carabinieri sono entrati in quell’appartamento e hanno scovato il malvivente. Sul suo braccio le lancette ferme alle 5, le manette strette alle 11. Il fermo è stato convalidato e il Giudice ha disposto che fosse sottoposto ai domiciliari