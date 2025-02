Rione Sanità, agguato nella notte: ferito un giovane con colpo d'arma da fuoco Il ragazzo nonostante la ferita non è in pericolo di vita

Un giovane di 28 anni è stato ferito la scorsa notte a Napoli con un colpo d'arma da fuoco nella zona lombare. Il ragazzo, nato nel 1996 e con precedenti di polizia, si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato immediatamente ricoverato. Nonostante la gravità della ferita, le sue condizioni non sono preoccupanti e non è in pericolo di vita.

Secondo la sua testimonianza, l'aggressione sarebbe avvenuta nel quartiere Sanità, una zona nota per la sua complessità sociale. Il giovane ha dichiarato di essere stato colpito da ignoti, ma al momento non sono stati forniti dettagli sui possibili responsabili o sul movente.

Le indagini sono state avviate dagli investigatori del commissariato di polizia Montecalvario, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e identificare eventuali colpevoli. L'episodio ha suscitato preoccupazione nel quartiere, e le forze dell'ordine stanno intensificando i controlli per garantire la sicurezza della zona.

Le indagini proseguono, con la speranza di fare chiarezza su quanto accaduto e individuare gli autori dell'aggressione.