Napoli: furto in abitazione a Posillipo, 18enne tradito dal tatuaggio Sono state le lancette di un orologio e il nome di una donna a tradire un 18enne di origini rom

Fregato dal tatuaggio. Sono state le lancette di un orologio e il nome di una donna a tradire un 18enne di origini rom. Particolari tatuati sulla pelle dell’avambraccio, catturati dall’alta definizione di una telecamera. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno fermato il giovane dopo un’indagine partita lo scorso agosto, quando un medico ha denunciato un furto nella sua abitazione di Posillipo. Grazie alle telecamere installate in ogni camera, i militari sono stati in grado di ricostruire un profilo definito di uno dei malviventi coinvolti nel furto. Tra tanti, un particolare è stato determinante. Un tatuaggio sull’avambraccio sinistro, in quell’occasione lasciato scoperto da una t-shirt azzurra. Due rose, un orologio da taschino con le lancette puntate sulle 5 e il nome “Anna” (foto di repertorio). Il giovane è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in un’abitazione nel casertano. Il fermo è stato convalidato e il giudice ha disposto per lui i domiciliari.

Piero Piras