Tentata rapina aggravata in un negozio: fermato un 46enne L'intervento della polizia in via Toledo

La polizia ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria per tentata rapina aggravata nei confronti di un 46enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, convalidato nella giornata di ieri dall’autorità Giudiziaria che ha disposto per il prevenuto la misura degli arresti domiciliari.

In particolare, nel pomeriggio dello scorso venerdì, gli agenti del commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, erano intervenuti in via Toledo per la segnalazione una tentata rapina in un negozio.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, erano stati avvicinati dalla commessa dell’esercizio commerciale la quale aveva raccontato che, poco prima, un uomo era entrato all’interno del negozio e, con la minaccia di una pistola, aveva tentato di farsi consegnare i soldi dalla cassa e il suo cellulare fino a quando, a seguito delle sue urla, aveva desistito dal suo intento e si era allontanato a bordo di uno scooter.

Gli operatori, a seguito degli accertamenti esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti ad individuare il presunto autore dell’episodio criminoso e, nella serata di lunedì, lo hanno rintracciato in via San Gennaro dei Poveri a bordo del medesimo scooter; il predetto, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, finché non è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti momento in cui è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione dell’indagato, dove hanno rinvenuto una pistola replica tipo revolver marca Bruni Guns calibro 9, priva di tappo rosso, e quattro cartucce a salve dello stesso calibro.