Napoli, Rione Traiano: sorpreso con la droga e arestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 20enne napoletano

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sotanze stupefacenti un 20enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

Nello specifico, i poliziotti, nel transitare in via Marco Aurelio hanno notato un soggetto che, accortosi della loro presenza, ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga.

Pertanto gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 25 dosi di hashish e 250 euro suddivise in banconote di vario taglio; per tale motivo, è stato tratto in arresto dal personale operante.