Giulia, 9 mesi, sbranata dal pitbull di casa: il papà ascoltato in Procura Intanto i parenti avrebbero ripulito il sangue nonostante la casa fosse sotto sequestro

Il giorno del dolore ad Acerra, teatro della tragedia di Giulia, la bimba di 9 mesi sbranata dal pitbull. Al Duomo i funerali in forma strettamente privata della piccola. Palloncini bianchi e rosa all’uscita del feretro.

Intanto proseguono le indagini: il padre è stato ascoltato in Procura a Nola. Confermata la versione fornita anche alla polizia: il giovane si è addormentato al fianco di Giulia e quando si è svegliato l’ha trovata a terra in una pozza di sangue. Intanto, nonostante fosse sotto sequestro, l’appartamento teatro della tragedia è stato ripulito dai familiari della bambina. Gli investigatori non hanno trovato nessuna traccia ematica. Per il legale del papà, indagato per omicidio, i parenti non sapevano che la casa fosse inaccessibile.

Al vaglio degli inquirenti restano ancora i video delle telecamere di sorveglianza della zona.