Ha un nome il 28enne ferito questa notte nel quartiere Sanità

Si chiama Simone Quagliarella il 28enne ferito questa notte nel quartiere Sanità da un colpo di pistola alla schiena. Il giovane, che ha vari precedenti di polizia ma non risulta legato a clan di camorra, è ricoverato nell'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata dopo aver subito un intervento chirurgico. Proprio le sue condizioni hanno impedito finora che la polizia potesse interrogarlo e l'unica frase pronunciata prima di entrare in sala operativa è stata: "mi hanno sparato alla Sanità". L'allarme è scattato intorno alle 3. Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato Montecalvario, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'agguato e capire chi lo ha accomaognato alla struttura sanitaria prona di allontanarsi. Di sicuro Simone Quagliarella è stato centrato da un solo colpo di pistola mentre era a piedi.

Ciro De Pinto