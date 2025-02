Napoli, controlli dei carabinieri nel quartiere Pianura: arrestata una donna I militari hanno trovato in casa una carta di identità falsa e materiale di dubbia provenienza

I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli insieme ai militari del nucleo investigativo del comando provinciale hanno effettuato un servizio a largo raggio nel quartiere pianura. Durante le diverse perquisizioni i militari hanno arrestato una 34enne, già nota dalle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno trovato a casa della donna una carta di identità falsa. Rinvenuti anche 2 rolex oyster perpetual di provenienza non accertata, ben 30mila euro in contanti, 2 assegni bancari non intestati e una pistola glock 17 a salve ma senza il tappo rosso.

La 34enne deve rispondere di possesso di documenti contraffatti e ricettazione. Denunciata per gli stessi reati anche la madre convivente della donna. Non sono mancati i controlli al codice della strada con 7 scooter sequestrati. Sono 4, invece, i ragazzi segnalati alla prefettura quali assuntori di droga