Ischia e Procida, ragazzini lanciano i sassi dal Belvedere: denunciati Uno ha 17 anni mentre gli altri 2 sono 16enni

Controlli dei carabinieri di Ischia nel porto commerciale e a Procida per i carabinieri della compagnia di Ischia. Identificate 167 persone e controllati 116 veicoli con 11 sanzioni al codice della strada.



A Procida sono 3 i ragazzini che i carabinieri hanno denunciato. Uno ha 17 anni mentre gli altri 2 sono 16enni. Sono tutti studenti e sono di buona famiglia.

La centrale ha allertato i carabinieri perché poco prima era stato segnalato il pericoloso lancio di sassi da via salita castello in corrispondenza del balcone belvedere. I militari hanno visonato i sistemi di videosorveglianza e hanno accertato che i 3 ragazzini poco prima avessero lanciato diverse pietre in direzione del sottostante borgo della Corricella creando pericolo per le persone presenti.

Danneggiata anche la tettoia in legno di un noto ristorante. I tre minorenni sono stati individuati, rintracciati e affidati ai rispettivi genitori



Durante i controlli sempre a Procida i militari hanno denunciato 3 persone per gestione di rifiuti non autorizzata. I 3 sono stati fermati a via Vittorio Emanuele a bordo di un autocarro mentre trasportavano senza autorizzazione materiale di risulta edile, suppellettili ed apparecchiature elettroniche. L’autocarro è stato sequestrato.

Nel porto commerciale di Ischia i militari della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga e resistenza Christian Iacono*, 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è sbarcato da un aliscafo proveniente da Napoli e ha tentato di eludere i controlli allontanandosi velocemente. I carabinieri lo hanno inseguito e dopo una breve colluttazione il 28enne è stato arrestato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 10 dosi tra cocaina e eroina che erano state nascoste nelle maniche del giubbotto. Trovato anche un coltello a serramanico lungo 16 centimetri. Per i carabinieri 7 e 5 giorni di prognosi per le lesioni subìte durante l’arresto.