Napoli, Mercato: sorpreso con la droga e arrestato In manette un 37enne napoletano

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 37enne napolentano con precedenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Padre Ludovico da Casoria hanno notato un uomo che, con fare circospetto, appena uscito da uno stabile, ha tentato di avvicinarsi ad un gruppo di persone.

I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di 21 involucri di cocaina del peso di circa 4 grammi. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.