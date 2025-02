Furto in trasferta: sorpreso sulla tangenziale di Napoli con la refurtiva In auto attrezzi atti allo scasso, grimaldelli, orologi e numerosi monili in oro

a cura di

Gianni Vigoroso

venerdì 21 febbraio 2025 alle 17:18



Da Napoli a Potenza: ladro solitario arrestato dalla polstrada