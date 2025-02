Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: ancora un arresto a Napoli Controlli della polizia nei vicoli della città

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, la polizia ha arrestato un 41enne napoletano, con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, in vico II villa San Giovanni, hanno notato due vetture ferme all’interno di un parcheggio e uno dei conducenti scendere dall’auto e consegnare una busta al conducente dell’altra auto.

Gli operatori, avendo notato la scena e lo scambio, sono immediatamente intervenuti bloccando uno dei soggetti, che, accortisi della loro presenza, ha tentato di disfarsi della busta ma è stato raggiunto e bloccato.

Il prevenuto è stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana e 30 euro. Per tali motivi l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante ed è stato, altresì, sanzionato per guida senza patente e per guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.