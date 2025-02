Napoli: sequestrati circa 500 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione Scacco alla movida al Vomero: in campo forze dell'ordine, Asl e ispettorato del lavoro

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia, nello specifico gli agenti dei commissariati Posillipo, Vomero, San Paolo, San Carlo Arena, con la collaborazione dei militari della guardia di finanza, di personale della polizia locale, dell’ispettorato del lavoro e dell’Asl Napoli 1 centro, ha effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare nelle vie Bernini, Scarlatti, Fiore, Kerbaker, Cimarosa, in viale Raffaello e nelle piazze Vanvitelli e Fanzago.

Gli operatori, nel corso del servizio, hanno identificato complessivamente 259 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, controllato 15 persone sottoposte a varie misure di prevenzione ed una sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale ed una denunciata per furto aggravato.

Sono stati, controllati 85 veicoli, contestate 43 violazioni del codice della strada ed ispezionate 32 attività commerciali, di cui 2 sospese, sequestrando circa 500 kg di generi alimentari in cattivo stato di conservazione elevando, complessivamente, sanzioni amministrative per un totale di circa 10mila euro.