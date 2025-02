13enne della Napoli bene beccato in strada con un coltello Segnalato ai magistrati minorili e poi affidato alla madre

Ancora un minorenne sorpreso a Napoli con armi. I controlli dei carabinieri durante la movida del fine settimana hanno trovato un ragazzino di 13 anni, in un gruppo di coetanei a piazza Dante, in possesso di un coltello. Il coltello era caduto a terra, e il tredicenne in un primo momento ha detto che quell'arma non era sua ma di un amico che gliela aveva prestata, poi ammete di averla portata lui; viene da una buona famiglia della zona Salvator Rosa. Ora e' stato segnalato ai magistrati minorili per poi essere affidato alla madre. Il coltello, lungo 14 centimetri di cui 6 centimetri di lama, e' stato sequestrato. Questa notte i militari dell'Arma hanno presidiato la zona del centro storico di Napoli, con 65 ragazzi identificati e 28 veicoli controllati. Non sono mancate le sanzioni al codice della strada con 41 contravvenzioni e 9 scooter sequestrati. Altro dato importante sono i 13 giovanissimi fermati in sella a uno scooter senza indossare il casco. Denunciati anche l'ennesimo parcheggiatore abusivo gia' sottoposto a Dacur, un 22enne napoletano trovato in possesso di un coltello lungo 21 centimetri, un 24enne trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente e un 20enne fermato in sella a uno scooter rubato che non si era fermato all'Alt dei carabinieri. Allontanata anche una persona dalla zona rossa dei Decumani.