Napoli, sequestrata autorimessa abusiva in via Marina Il proprietario dell'immobile stava realizzando un'autorimessa senza le necessarie autorizzazioni

Gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, sono intervenuti in una traversa di via Marina per verificare la presenza di lavori edili abusivi. Durante l'intervento, hanno accertato che il proprietario dell'immobile stava realizzando un'autorimessa senza le necessarie autorizzazioni.

Tra le irregolarità riscontrate, la costruzione di un soppalco privo di autorizzazione sismica, nonché la rimozione illegale del pavimento e dei cordoli del marciapiede pubblico, oltre ai paletti parapedonali e a un segnale stradale verticale.

A seguito delle violazioni riscontrate, gli agenti hanno proceduto al sequestro del locale e hanno deferito il proprietario all'Autorità Giudiziaria per violazione della normativa edilizia e sismica, oltre che per il danneggiamento del marciapiede pubblico.

Enrica Vezzi