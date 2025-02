Stazione di Napoli Centrale: droga sequestrata grazie al fiuto di Naja La polizia arresta un 29enne gambiano

La polizia ha arrestato un 29enne gambiano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate ed un 46enne napoletano per evasione.

In particolare, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria Campania, unitamente ad un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, all'interno del parcheggio Metropark, hanno controllato il 29enne, trovandolo in possesso di una banconota contraffatta e, grazie al fiuto del cane Naja, anche di 100 grammi di hashish ben occultati nell'intimo.

Lo stesso personale nel transitare in corso Arnaldo Lucci, nei pressi della stazione di Napoli Centrale, ha controllato il 46enne, soggetto già noto per la sua attività di parcheggiatore abusivo.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il predetto era sottoposto agli arresti domiciliari per truffa in danno di persone anziane; per tali motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.