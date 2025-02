Blitz all'aeroporto di Capodichino: sequestrati 23 chili di marijuana da Dubai In carcere un cittadino di nazionalità malese

Un cittadino malese di rientro da Dubai è stato fermato all'aeroporto di Capodichino durante un controllo della Guardia di finanza, la Polizia di frontiera e l'Ufficio dogane e monopoli. Con il supporto delle unità cinofile delle fiamme gialle, l'uomo è stato trovato in possesso di 22,7 chili di marijuana stipati all'interno di un bagaglio da stiva.

La droga era già imballata in buste sottovuoto di cellophane trasparente e pronta per essere smerciata sul mercato illegale. Lo straniero è stato condotto in carcere a Poggioreale.