Fiaccolata per la sicurezza, Nappi: al fianco dei cittadini dei Camaldoli Una manifestazione contro l’escalation di furti in appartamento

"Raccogliendo il grido di aiuto del comitato Agnolella Camaldolilli, domani parteciperemo alla fiaccolata - prevista per le ore 17:00, all’incrocio tra via Agnolella e via Sant’Ignazio di Loyola - organizzata per manifestare contro l’escalation di furti in appartamento che si sta registrando nell’area dei Camaldoli. Invito i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni a partecipare in massa all’iniziativa: la difesa del territorio e la sicurezza dei residenti sono temi che non hanno colore politico, la battaglia deve vederci tutti in campo”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.