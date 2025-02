Ha soli 16 anni: stuprata da un 50enne srilankese L'uomo è stato rintracciato e arrestato in Campania dagli uomini della squadra mobile di Napoli

La polizia ha proceduto all’arresto, convalidato dall’autorità giudiziaria competente, di un cinquantenne di origine srilankese per il reato di stupro.

L’uomo, regolare sul territorio nazionale, a seguito di un recente provvedimento emesso dalla Suprema Corte dello Sri Lanka, era ricercato in campo internazionale dalle locali autorità per il reato di stupro, commesso nel paese di origine, ai danni di una sua connazionale minore di anni 16.

In particolare l'uomo, dopo essere stato condannato alla massima pena prevista per questo tipo di reato, dall’autorità Srilankese, si era reso irreperibile riuscendo a fuggire in Italia dove si era costruito una nuova vita arrivando a conseguire anche un regolare permesso di soggiorno per lavoro dipendente.

A seguito di alcuni controlli effettuati da personale dell’Ufficio Immigrazione, i poliziotti della squadra mobile di Napoli hanno rintracciato l’uomo in un’abitazione del quartiere San Carlo all’Arena e lo hanno condotto presso il carcere di Poggioreale.