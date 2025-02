Padre e figlio sorpresi a smontare auto rubata: un arresto e due denunce E' accaduto a Qualiano in provincia di Napoli

A Qualiano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per riciclaggio un 44enne di Casoria già noto alle forze dell’ordine. Denunciato per lo stesso reato anche il figlio 16enne dell’uomo. Denunciato per favoreggiamento, invece, un 56enne di Giugliano.



I carabinieri hanno effettuato il blitz in un piazzale recintato a via Circumvallazione e hanno sorpreso padre e figlio mentre stavano tagliando con un flex parti di una Renault Captur da poco rubata. I due hanno visto i militari e hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati.



I militari hanno analizzato lo smartphone del 16enne e hanno accertato che il 56enne Giuglianese stesse aspettando poco distante. L’uomo aveva avvertito i due dell’arrivo dei carabinieri e per questo motivo è stato denunciato.



Nel piazzale sono stati rinvenuti e sequestrati parti di veicoli già smontati, numerosi attrezzi e due inibitori di segnale gps. L’area e tutto ciò che era al suo interno è stata sequestrata dai carabinieri.