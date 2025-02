Blitz dei carabinieri: cinque pusher arrestati in poche ore nel napoletano Sequestrato oltre un chilo di droga

Cinque arresti in poco meno di due ore per i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Il primo nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio.

I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno perquisito un’abitazione e sorpreso all’interno 4 persone, tutte già note alle forze dell’ordine.

Nelle loro disponibilità 688 grammi di cocaina, 419 di crack, una pistola calibro 6.35 e due proiettili calibro 38. In casa anche materiale per il confezionamento delle dosi. I 4 sono finiti in manette, portati in carcere in attesa di giudizio.



Nello stesso momento, nella cittadina di Pomigliano, i militari della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato un 20enne già noto alle forze dell’ordine.

Nel suo appartamento 9 stecchette di ahshish, 3 dosi di cocaina e 14 bustine di marijuana. E ancora contanti e materiale per preparare le dosi. E' ora ai domiciliari, anche lui dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.