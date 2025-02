Contrasto alla criminalità minorile: controlli e arresti anche a Napoli Operazione della polizia su tutto il territorio nazionale

Si è appena conclusa una vasta operazione che ha visto impegnata la polizia in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del disagio giovanile nella città di Napoli ed in particolare nelle zone del Vasto, Vomero, Chiaia e Quartieri Spagnoli e nelle piazze Garibaldi, del Gesù, Vanvitelli, Dante e Vittoria.

Gli agenti della squadra mobile di Napoli, coordinati dal servizio centrale operativo, hanno identificato 273 spersone, tra cui 74 minorenni, di cui due denunciati a vario titolo ed uno sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, sono stati controllati 111 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestate sette violazioni del codice della strada.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno eseguito diverse perquisizioni, tratto in arresto due persone, di cui una per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre l’altro per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Ancora, nel corso dell’attività, sono state rinvenute e sequestrate una pistola beretta modello 84 calibro 9 con 11 cartucce, di cui una camerata, e diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina. Infine, sono state controllate due persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.