Controlli della polizia a Pozzuoli e ad Acerra: ecco i risultati In campo il reparto prevenzione crimine Campania

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del locale commissariato in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno identificato complessivamente 102 persone, di cui 22 con precedenti di polizia e una sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, e controllato 56 veicoli.

Infine, gli operatori hanno, altresì, controllato 14 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Controlli della Polizia anche ad Acerra

La polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo. In particolare, gli agenti del commissariato di Acerra, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 77 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllato 33 veicoli.