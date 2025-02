Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: controlli della polizia a Pozzuoli Servizio straordinario di controllo del territorio

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del locale commissariato, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato complessivamente 114 persone, di cui 18 con precedenti di polizia e una sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, e controllato 60 veicoli. Infine, gli operatori hanno controllato nove persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.