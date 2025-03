Parcheggiatore abusivo tenta di estorcere denaro per la sosta: arrestato La polizia ammanetta un 43enne a Bagnoli

La polizia ha arrestato per tentata estorsione un 43enne napoletano con precedenti. In particolare, gli agenti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via di Pozzuoli, sono stati avvicinati da due giovani, questi ultimi, indicando un uomo, hanno raccontato che, poco prima, dopo aver parcheggiato la loro vettura, erano stati avvicinati dalla persona in questione che aveva chiesto del denaro per la sosta e, di fronte al loro rifiuto, li aveva minacciati. Pertanto, gli operatori hanno bloccato il prevenuto e, dopo averlo identificato per il 43enne, lo hanno tratto in arresto.