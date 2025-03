Napoli, movida sotto tiro a San Ferdinando: controlli interforze Riscontrate carenze strutturali ed igienico sanitarie in un locale

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Scampia e Chiaiano, i militari della Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Locale e di personale dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 31 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllati 9 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 14 esercizi commerciali; per uno di questi è stata applicata la sospensione dell’attività per carenze strutturali ed igienico-sanitarie.

Infine, cinque titolari sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, per violazioni in materia di impatto acustico, per l’assenza di Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per l’installazione dell’insegna e per mancata emissione dello scontrino fiscale.