Napoli: ennesima aggressione ad un equipaggio del 118 La denuncia del deputato Francesco Emilio Borrelli

Un equipaggio del 118 della postazione “Annunziata" è intervenuto in Salita Miradois alle ore 9 di venerdì dopo essere stato allertato per una crisi epilettica di una donna. All'arrivo dei sanitari, dopo aver constatato che la crisi era superata, il marito della paziente ha estratto un coltello da caccia minacciando l'infermiere mentre partiva un'aggressione fisica ai danni dell'equipaggio da parte di alcune donne presenti. Una di queste ha afferrato una spranga di ferro tentando di colpire nuovamente l'infermiere. Solo grazie all'intervento dell'autista dell'ambulanza si è evitato il peggio. Gli aggressori, identificati, saranno processati per direttissima». Lo fa sapere con una nota il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli.

«Un'aggressione vigliacca e inaccettabile che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Solo grazie alla tempestività e ai nervi saldi dell'equipaggio si è riusciti a evitare il peggio. Mi auguro che gli aggressori siano giudicati con il massimo della severità per aver ripetutamente cercato di ferire con un coltello e con mazze di ferro l'equipaggio del 118. Di fronte a tanta violenza l'unica risposta deve essere tolleranza zero. Alle vittime dell'aggressione giunga la mia solidarietà per quanto accaduto. Bisogna porre fine al fatto che sempre più spesso il personale sanitario impegnato nei servizi di emergenza continui a essere bersaglio dei violenti di turno», dice Borrelli.