Napoli, agguato a Fuorigrotta: morto un 34enne I killer in azione all'altezza del bar Bellone. Nel mirino anche un 43enne

Sparatoria stamattina a pochi passi dalla stazone della metropolitana di piazzale Tecchio, nei pressi di un noto bar del quartiere Fuorigrotta. A perdere la vita è stato Pasquale D'Anna, 34 anni pregiudicato del quartiere Pianura. La vittima era ritenuta legata agli ambienti dello spaccio di droga dei Calone-Esposito-Marsicano ed era stato coinvolto nel maxi blitz anticamorra di tre anni fa.

L'uomo era stato già ferito in un altro agguato alcun anni fa. Ferito e ricoverato presso l'ospedale San Paolo in gravi condizioni l'uomo che era in compagnia di D'Anna, il 41enne M.A. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, poco dopo le 6,30 di questa mattina, i due sono stati raggiunti da una scarica di proiettili mentre erano nei pressi di un bar a piazzale Tecchio. Per D'Anna la corsa in ospedale è stata vana: è morto appena dopo il ricovero per le gravi ferite riportate.