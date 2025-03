Napoli: minorenni con coltelli e parcheggiatori abusivi, tensione nella Movida Operazione dei carabinieri nella zona dei "baretti" di Chiaia

Un servizio articolato su più fronti quello organizzato questa notte dai Carabinieri della Compagnia Centro, nel cuore della città di Napoli, nelle principali aree della movida di centro storico e Chiaia.

Il blitz nei "baretti" di Chiaia

Nella zona dei "baretti" di Chiaia, i militari hanno presidiato le strade e le piazze maggiormente frequentate dai giovani. Un 17enne e un 24enne sono stati trovati in possesso di un coltello, mentre un 16enne, nel tentativo di sottrarsi a un controllo, ha forzato l'alt imposto dai militari.

Quattro le persone sorprese a esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore, nonostante fossero state già sanzionate per lo stesso motivo. Una persona, inoltre, è stata allontanata dalla cosiddetta "zona rossa" di Chiaia.

Numerose le contravvenzioni, gran parte delle quali per mancanza del casco. Non sono mancati i controlli legati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti: nove le persone segnalate alla Prefettura per uso di droghe. Nel bilancio anche l'arresto di un 19enne napoletano, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che ha opposto una violenta resistenza ai militari intervenuti per il sequestro del suo scooter, risultato privo di assicurazione. Nel tentativo di impedire il controllo, il giovane ha aggredito fisicamente i carabinieri. In manette, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Durante il servizio denunciati anche un extracomunitario trovato in possesso di tre documenti di identità intestati a terzi e un giovane alla guida di un'auto in stato di ebbrezza.