Napoli, colpo clamoroso al caveau delle Poste: rubati centinaia di migliaia di € In azione la "banda del buco" nell'ufficio di corso Meridionale: indagano i carabinieri

Torna in azione la "banda del buco" a Napoli: banditi in azione nella notte presso l'ufficio postale di Corso Meridionale.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia Stella, i malviventi si sono introdotti all'interno del caveau dopo aver bucato una parete.

Ingente il bottino: centinaia di migliaia di euro i contanti sono stati portati via. Indagini in corso per provare ad individuare i malviventi.