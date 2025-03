Parcheggio Brin, tenta il furto su un veicolo in sosta: arrestato Manette ai polsi di un 37enne napoletano

La polizia ha arrestato per tentato furto aggravato un 37enne napoletano con precedenti. In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Benedetto Brin all’interno del parcheggio multipiano Brin per la segnalazione di un tentato furto su un veicolo.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato una guardia giurata che aveva bloccato un uomo ed ha riferito di averlo trovato all’interno di un veicolo in sosta mentre era intento ad asportare qualcosa utilizzando delle forbici; gli operatori, hanno rinvenuto le suddette forbici all’interno dell’auto ed hanno accertato che le stesse erano state utilizzate per infrangere il deflettore anteriore del veicolo.

Inoltre, gli agenti hanno controllato uno zaino accanto alla suddetta auto ed hanno rinvenuto al suo interno diversi arnesi atti allo scasso; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.